В Рязани осталось 89 участников Великой Отечественной войны

2 марта в Рязани прошло заседания рабочей группы по подготовке к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. В рамках встречи было озвучено, что на сегодняшний день в областном центре проживают 89 участников Великой Отечественной войны.

Предполагается, что социальные выплаты героям-фронтовикам в ближайшее будут увеличены. Ни один из них, не будет обделен вниманием.

В настоящее время формируется план мероприятий, которые пройдут в Рязани ко Дню Победы. Глава администрации города Елена Сорокина пообещала в скором будущем представить его публично.