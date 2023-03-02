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НовостиОбщество2 марта 2023 16:55

В Рязани осталось 89 участников Великой Отечественной войны

В областном центре началась подготовка к празднованию 78-й годовщины Великой Победы
Источник:kp.ru

2 марта в Рязани прошло заседания рабочей группы по подготовке к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. В рамках встречи было озвучено, что на сегодняшний день в областном центре проживают 89 участников Великой Отечественной войны.

Предполагается, что социальные выплаты героям-фронтовикам в ближайшее будут увеличены. Ни один из них, не будет обделен вниманием.

В настоящее время формируется план мероприятий, которые пройдут в Рязани ко Дню Победы. Глава администрации города Елена Сорокина пообещала в скором будущем представить его публично.