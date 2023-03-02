Это фейк! Рязанский Роспотребнадзор прокомментировал информацию о холере в воде из-под крана

Рязанский Роспотребнадзор: информация о холере в водопроводной воде не соответствует действительности. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области прокомментировало появившуюся в сети информацию о якобы грядущей вспышке холеры. Распространяющиеся через мессенджеры сообщения о появлении в воде возбудителей опасного инфекционного заболевания в ведомстве назвали фейком и призвали не поддаваться панике.

- Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности. Роспотребнадзором ведется усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также добавили, что первое подобное сообщение появилось в сети еще в мае 2022 года. После повторные случаи информационного вброса были зафиксированы в июне и октябре того же года. При этом сам текст сообщения не меняется и сопровождается одной и той же картинкой.

В региональном Управлении заверили, что случаев заболевания холерой в стране и, в частности, Рязанской области не было уже долгое время. А специалисты постоянно работают над недопущением завоза опасной инфекции.