На улице Свободы в Рязани иномарка сбила 15-летнего подростка

В Рязани на пешеходном переходе сбит 15-летний.

2 марта иномарка сбила в Рязани подростка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером, около 18:45, на улице Свободы, рядом с домом №77.

По предварительной информации полиции, 25-летний водитель под управлением автомобиля Honda Accord наехал на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники полиции проводит проверку.