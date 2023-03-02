Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 14:54

На улице Свободы в Рязани иномарка сбила 15-летнего подростка

25-летний водитель Honda Accord наехал на пешехода
Источник:kp.ru
В Рязани на пешеходном переходе сбит 15-летний.

В Рязани на пешеходном переходе сбит 15-летний.

2 марта иномарка сбила в Рязани подростка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером, около 18:45, на улице Свободы, рядом с домом №77.

По предварительной информации полиции, 25-летний водитель под управлением автомобиля Honda Accord наехал на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники полиции проводит проверку.