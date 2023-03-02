13 марта в Рязанской областной филармонии пройдет концерт легендарной отечественной рок-группы Чиж&Со. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 марта в Рязанской областной филармонии пройдет концерт легендарной отечественной рок-группы Чиж&Со. Поклонникам представят большую программу в рамках «Юбилейного тура. 25 лет»!

«Все песни группы пронизаны такой жизненной лирикой, что наверное каждый русский человек во время застолья или посиделок у костра затягивал «А не спеть ли мне песню о любви…» Песни о любви, товариществе и современных реалиях плотно засели в головах российских (да и не только) слушателей», - представили группу Сергея Чигракова организаторы концерта в Рязани.

Каждый концерт группы «Чиж & Co» - неповторимая история, которая рождается на глазах у слушателей. Музыканты признаются, что сами не знают, куда приведет их совместный джем. Музыка диктует им свои условия, и если грустная песня просит веселой коды, а счастливая - печальное соло, то группа этому не противится.

Начало концерта Чиж&Со в Рязани в 19:00.

Билеты на концерт Чижа в Рязани можно купить в кассах филармонии, а также на портале rzn.kassy.ru. Стоимость билетов – от 2 до 5,5 тысяч рублей.