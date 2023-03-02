Рязанцы заняли первое место в чемпионате ФСИН России по плаванию

Рязанцы победили в чемпионате ФСИН России по плаванию

Сборная рязанского управления ФСИН одержала победу в общекомандном зачете чемпионата ФСИН по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Соревнования проходили в Волгограде. В них приняли участие 270 спортсменов из 42 территориальных подразделений и семи учебных заведений уголовно-исполнительного ведомства.

Соревновались в следующих видах плавания: брасс, на спине, вольный стиль, баттерфляй и комплексное плавание на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

За рязанскую сборную выступали оперуполномоченный ИК-2 Федор Гостев, младший инспектор ИК-6 Анна Красненко, инспектор ИК-6 Артем Скоромный, старший инструктор Михаил Рытиков, старший техник Павел Фокин, инспектор Светлана Панина.

Это стало первой победой рязанских пловцов в состязаниях столь высокого уровня.