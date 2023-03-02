Под Рязанью произошло серьезное ДТП с вылетевшим в кювет грузовиком

Под Рязанью газель вылетела в кювет. Фото: «Автоклуб города Касимов»..
Под Рязанью произошло серьезное ДТП с участием как минимум двух автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Автоклуб города Касимов».
Сообщается, что авария случилась на трассе Касимов-Рязань вблизи деревни Кобылинка. Судя по фото, в кювет вылетела «Газель». На месте работают сотрудники ГИБДД.
В комментариях под постом рязанцы пишут о плачевном состоянии дороги на том участке:
- С такой дорогой это не удивительно…
О пострадавших ничего пока не известно. Официальная информация уточняется.