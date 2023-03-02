Искренность и надрыв. Концерт Елены Ваенги в Рязани пройдет 13 марта

На концерте в Рязани Елена Ваенга все доведет до совершенства. Фото: Борис КУДРЯВОВ

13 марта в Рязани состоится концерт Елены Ваенги – королевы русского шансона. Встреча с поклонниками пройдет в Муниципальном культурном центре (МКЦ).

Как сообщают организаторы концерта, «в век глобализации, мощных интернет-технологий и повсеместной рекламы Елена Ваенга скромно стоит в стороне и поет не для коммерции, а для людей».

На концерте рязанцы услышат полюбившиеся им песни «Курю», «Королева», «Белая птица», «Остановка» и многие другие.

«Ваенга настоящая – это искренность и надрыв. Это природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере», - говорят о певице музыкальные критики.

Концерт Елены Ваенги в Рязани состоится в понедельник, 13 марта. Начало концерта в 19:00.

Купить билеты на концерт Елены Ванги в Рязани можно как в кассах МКЦ, так и на портале rzn.kassy.ru.

Стоимость билетов – от 3 до 6 тысяч рублей.

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