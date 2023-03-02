В Александро-Невском районе оцепили заправку из-за подозрительного термоса

С рязанской заправки эвакуировали людей из-за подозрительного термоса.

2 марта на автозаправке в Александро-Невском районе Рязанской области обнаружили подозрительный предмет. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на районный сектор ГО И ЧС.

Сообщение о странной находке поступило около 12:58 в единую службу спасения. В службу позвонили сотрудники автозаправки № 262 «Роснефть», которая находится на 326-м километре трассы Р-22 «Каспий».

Причиной для беспокойства стал оставленный кем-то у установки для подкачки шин термос.

На место чрезвычайного происшествия сразу же выехала опергруппа Александро-Невского отделения полиции совместно с дежурным экипажем ДПС Ряжского отдела ГИБДД, а также кинологом.

Как сообщил начальник Александро-Невского отделения полиции Алексей Дьячков, всех посетителей и персонал заправки эвакуировали из опасной зоны, после чего оцепили по периметру территорию. Кинолог с собакой обследовали подозрительный предмет на содержание взрывчатых, наркотических или химических веществ. Собака вынесла вердикт - в термосе ничего опасного не находилось, кроме теплого чая.