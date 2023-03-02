Артем Бранов рассказал о быстром темпе строительства военного госпиталя в Рязани

Вице-губернатор Рязанской области рассказал о строительстве военного госпиталя. Фото: страница ВКонтакте Артема Бранова.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов рассказал, на каком этапе сейчас строительство нового военного госпиталя в Рязани. Соответствующий пост появился на странице у вице-губернатора в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что на объекте работают в несколько смен - примерно 160 человек и более 20 единиц техники. Люди работают и ночью. На данный момент уже готовы котлованы и песчаное основание всех корпусов, теперь выполняется стяжка и начинается монтаж стен. На 20% уже построен палаточный корпус.

Бранов отметил, что работы ведутся в хорошем темпе. По истечении двух месяцев основные корпуса будут готовы в монолите.

- Для региона объект – один из приоритетных, работы на нем держу на личном контроле, - заявил Артем Бранов.