Лечила дискомфорт, а оказалось – рак. Как врачи рязанского онкоцентра спасали 39-летнюю женщину с опухолью на языке

Врачи рязанского онкоцентра спасли 39-летнюю женщину с раковой опухолью на языке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи рязанского онкоцентра провели уникальную для региона высокотехнологичную операцию. Хирурги впервые удалили пациентке опухоль языка и восстановили поврежденную часть из собственных тканей слизистой, сообщает пресс-служба областного минздрава.

С жалобами на дискомфорт в языке 39-летняя женщина обратилась к специалистам областного онкодиспансера в феврале 2023 года. Пациентка рассказала, что симптомы появились у нее полгода назад. Она пыталась устранить их консервативным лечением, но оно не дало результата. Обследовав женщину, медики вынесли неутешительный вердикт – злокачественная опухоль боковой поверхности языка.

Устранять новообразование хирурги решили новым для региона методом – гемиэксцизии языка с пластикой слизисто-мышечным лоскутом. Проще говоря, это удаление опухоли и восстановление поврежденной части языка. Донором тканей для восстановления стала сама пациентка, врачи взяли материал из внутренней части левой щеки на лицевой артерии.

- На шее был сделан один разрез по кожной складке и наложен косметический шов, дефект на щеке замещается жировым телом Биша, что может вызвать небольшую асимметрию, которая в последующем легко скорректируется косметологическими процедурами, - рассказал врач-онколог Алексей Скопин.

Операция длилась около пяти часов и, по признанию хирургов онкоцентра, была кропотливой и требующей невероятной точности, так как надо было выделять сосуды, нервы и сам слизисто-мышечный лоскут. К счастью, все прошло успешно. Косметического дефекта на лице у пациентки не будет, а в арсенале хирургов онкоцентра появился еще один дополнительный метод лечения.