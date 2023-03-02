Новую выплату на ребенка рязанцы могут оформить в роддоме Фото: Даниил ОПАРИН

Новую региональную выплату при рождении детей можно оформить сразу в роддоме, через работающих в медучреждении представителей МФЦ. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Рязанской области Наталья Суворова в прямом эфире ТКР.

Напомним, с 26 февраля в Рязанской области начали выдавать региональную единовременную выплату при рождении ребенка, независимо от дохода семьи. Единственное условие – ребенок должен родиться и быть зарегистрирован на территории Рязанской области. Размер выплат составляет от 20 тысяч рублей для всех семей и до 50 тысяч рублей, если возраст матери до 25 лет. Выплаты можно оформить в течение 3 месяцев после рождения ребенка.