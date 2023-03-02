На магистральных нефтепроводах прошли масштабные учения АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга».

На подводных переходах магистрального нефтепровода Горький - Рязань-1, магистральных нефтепродуктопроводах Горький - Рязань-2 и Рязань - Тула - Орел прошли плановые учения специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Согласно сценарию учебно-тренировочных занятий, оператору поступила информация об аварии на подводных переходах магистрального нефтепровода и нефтепродуктопроводах через реку Тешу в Нижегородской области и Оку в Калужской области.

В результате условной аварии вышли нефть и нефтепродукты, но благодаря своевременной передаче информации оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировку топлива остановили. Прибывшие на место условного происшествия специалисты аварийно эксплуатационных служб нефтеперекачивающей станции «Балахонихи» и промежуточной перекачивающей станции «Плавск» оперативно ликвидировали последствия аварии.

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Всего в учениях сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» использовали 615 метров зимних боновых заграждений, шесть нефтесборщиков, общей производительностью 300 кубометров в час, а также ледорезное оборудование.

Во время ликвидации последствий аварии специалисты лабораторий эколого-аналитического контроля постоянно мониторили состояние почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха, чтобы в случае критических изменений, немедленно реагировать.

Наблюдавшие за учениями специалисты положительно оценили работу сотрудников всех подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга», отметив, что персонал оперативно и слаженно выполнил работу по ликвидации последствий условных инцидентов.