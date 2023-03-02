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НовостиОбщество2 марта 2023 11:35

3 марта в Рязанской области пойдет мокрый снег и потеплеет до +2

Ночью в регионе прогнозируют до -7 градусов
Источник:kp.ru
В Рязанской области потеплеет до +2 градусов 3 марта.

В Рязанской области потеплеет до +2 градусов 3 марта.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС рассказало рязанцам, какая погода будет в пятницу, 3 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается облачная погода. Ночью обещали небольшой снег и температуру воздуха от -7 до -2 градусов. Днем выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируют налипание мокрого снега. На рязанских дорогах сохранится гололедица. Ветер подует западный, со скоростью от 7 до 12 м/с.

Днем столбики термометра покажут отметки -3...+2 градуса Цельсия.

Как сообщает центр погоды «Фобос», атмосферное давление будет немного ниже нормы.