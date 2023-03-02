«Моя работа – помогать людям». В Рязани наградили полицейского, доставившего в больницу истекающего кровью ребенка

В январе 2023 года старший лейтенант полиции Максим Майоров помог маленькому ребенку и его маме быстро добраться до больницы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В четверг, 2 марта, в Рязани наградили сотрудника полиции, который в январе 2023 года помог доставить в больницу полуторагодовалого малыша с серьезной травмой лица. Инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Максиму Майорову вручили благодарность прямо на работе – у стационарного поста «Дягилевский», сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

- Моя работа – помогать людям, - сказал полицейский, отвечая на вопрос, что он думает о своем поступке.

На церемонии награждения начальник областной Госавтоинспекции Сергей Романов отметил неравнодушие и слаженность действий подчиненного в экстренной ситуации.

Благодарность инспектору выразили прямо на рабочем месте - у стационарного поста "Дягилевский". Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В тот день, когда к Майорову обратилась за помощью 26-летняя женщина, он нес службу на автодороге Рязань – Ряжск у села Реткино. Малыша, истекающего кровью, и его маму инспектор пересадил в патрульный автомобиль и быстро доставил через весь город в Областную детскую клиническую больницу, где передал в руки специалистам (подробнее).