41-летнего клепиковца поймали с 119 граммами гашиша

В Рязанской области задержали наркокурьера с 119 граммами гашиша. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Жителя Спас-Клепиков поймали с 109 граммами гашиша. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 2 марта.

В полицию поступила информация о безработном 41-летнем клепиковце, который, по словам источника, занимался закладками от нелегального интернет-магазина наркотиков. В один из выходов на «работу» мужчина был пойман с поличным сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъяли несколько свертков с 10 граммами гашиша.

Оперативники установили, что мужчина недавно ездил в Московскую область, откуда привез целую партию гашиша. Обследовав автомобиль ВАЗ-21150 наркокурьера, было обнаружено порядка 200 свертков с 109 г гашиша.

Против него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.