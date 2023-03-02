Воровал интернет, чтобы продать цветмет. Житель Спасска похитил более километра кабеля с помощью собственного изобретения

Полицейские задержали жителя Спасска, укравшего со столбов более километра интернет-кабеля. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Спасском районе полицейские раскрыли дерзкое хищение интернет-кабеля. В этот раз в руки страж правопорядка попался изобретательный злоумышленник – чтобы по ночам срезать провода, он соорудил собственное приспособление, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

О преступлении стало известно, когда в полицию обратились несколько дачников Спасского района. Люди рассказали, что у них пропал интернет вместе с уличным кабелем. Оперативники осмотрели столбы и выяснили, что исчезло более 600 метров проводов.

Проанализировав выбор улиц, полицейские включили интуицию, предположили, какие улицы могут стать следующими в списке похитителя, и отправили туда группы из оперативников и участковых в гражданской одежде, а также наряды патрульно-постовой службы. Засада дала результаты – мужчину, срывающего кабель со столбов, быстро заметили и задержали.

Похитителем интернета оказался 38-летний житель Спасска. Он пояснил, что задумал срезать провода и продать цветной металл, содержащийся в них. Для того, чтобы забираться на столбы без лестницы или подъемника, он соорудил кустарное приспособление, с помощью которого и собирал добычу. В общей сложности злоумышленник совершил три кражи: в первый раз он украл более 600 метров проводов, во второй и третий – еще более 400 метров.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК России – Кража.