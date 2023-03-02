В этом году рязанской полиции исполнится 290 лет

Экспозиция Культурного центра УМВД расскажет много интересных фактов об истории рязанской полиции (милиции).

23 апреля 1733 года императрица Анна Иоанновна подписала Высочайшую резолюцию на доклад Полицмейстерской канцелярии «Об учреждении полиции в городах», которой утверждались полицейские органы в 23 городах Российской империи, в том числе Переславле Рязанском (сегодня Рязань). До этого времени полицмейские органы существовали только в Санкт-Петербурге и Москве.

Одновременно с Рязанью полиция была создана в Новгороде, Киеве, Воронеже, Астрахани, Архангельске, Смоленске, Белгороде, Казани, Нижнем Новгороде, Тобольские, Пскове, Вологде, Калуге, Твери, Коломне, Ярославле, Костроме, Симбирске (Ульяновск), Брянске, Орле, Шлиссельбурге, Ладоге.

В Переславле Рязанском полицмейстерская контора располагалась на территории кремля.

Эту и другую уникальную историческую информацию можно узнать в Музее Рязанской полиции, который расположен по адресу: Рязань, Грибоедова, 65, второй этаж. Главный хранитель фондов постоянно действующей экспозиции Культурного центра УМВД Михаил Васильевич Кузнецов. Записаться на экскурсию можно, позвонив по телефону Культурного центра УМВД по Рязанской области 8 (4912) 25-94-68.

Пока для ознакомления доступен один зал – период от образования Киевской Руси до 1917 года. Предполагается, что в течении этого года откроется для посещения второй зал, рассказывающий о милицейской службе при становлении советской власти, военном периоде, расцвете Советского Союза и современных буднях полиции.