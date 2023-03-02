55 принцесс. В рязанском роддоме №2 впервые за последние месяцы больше родилось девочек

В роддоме №2 за февраль больше родилось девочек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В роддоме №2 города Рязани подвели итоги февраля. Всего за месяц в медицинском учреждении на свет появились 109 ребенка, из них 54 мальчиков и 55 девочек.

«Поздравляем всех родителей с радостным событием в их жизни, желаем больше совместных радостных дней! Пусть ваши малыши растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» - поздравили в родильном доме.

За последние месяцы это первый случай, когда девочек в роддоме №2 на свет появилось больше. В январе, например, на 60 девочек родилось 88 мальчиков.

Такое же соотношение было и в другие месяцы (за декабрь статистика не приведена).

С 26 февраля 2023 года в Рязанской области начал действовать закон об единовременной выплате при рождении ребенка. На новую выплату могут рассчитывать все семьи, независимо от дохода (читать подробнее).

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