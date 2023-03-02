Насмерть сбили 33-летнего рязанца на трассе в Рыбновском районе

На автодороге под Рязанью насмерть сбили 33-летнего рязанца.

Вечером 1 марта в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, на седьмом километре автодороги Срезнево - Чурилково 46-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 15-й модели сбил 33-летнего мужчину, который шел по дороге навстречу автомобилю.

Смертельное ДТП произошло в Рыбновском районе 1 марта.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы.