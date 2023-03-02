Рязанским чиновникам рассказали о психологических особенностях личности коррупционера.

Чиновникам Рязанской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений, рассказали о психологических особенностях личности коррупционера.

Для должностных лиц исполнительных органов власти провели специальный семинар, на котором выступил руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Александр Чикалов. Тема, которую раскрыл полковник юстиции, так и назвалась: «Психологические особенности личности коррупционера».