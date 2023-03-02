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НовостиОбщество2 марта 2023 6:32

Рязанским чиновникам рассказали о психологических особенностях личности коррупционера

Организовало семинар Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области
Источник:kp.ru
Рязанским чиновникам рассказали о психологических особенностях личности коррупционера.

Рязанским чиновникам рассказали о психологических особенностях личности коррупционера.

Чиновникам Рязанской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений, рассказали о психологических особенностях личности коррупционера.

Для должностных лиц исполнительных органов власти провели специальный семинар, на котором выступил руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Александр Чикалов. Тема, которую раскрыл полковник юстиции, так и назвалась: «Психологические особенности личности коррупционера».