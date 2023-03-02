С весны 2023 года изменится внешний вид сезонных кафе в центре Рязани

В Рязани сезонные кафе в историческом центре будут выглядеть иначе, чем в прошлые года. Фото: администрация Рязани

В мэрии разработали общую концепцию внешнего вида сезонных кафе на улицах Почтовой, Соборной и Краснорядской в Рязани. Предприниматели, кафе которых расположены в историческом центре, должны будут привести внешний вид в соответствии с этой концепцией. Об этом рассказала пресс-служба администрации города 1 марта.

Весной и летом в историческом центре города размещаются свыше 20 сезонных кафе. Как правило, они вплотную примыкают к фасадам зданий, многие из которых - памятники истории и культуры. По словам мэрии, внешний вид объектов мешают визуальному восприятию памятников и просто не вписываются в ансамбль улицы Почтовой и улицы Краснорядской.

Так, горадминистрация вместе с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия обсудили архитектурные и колористические решения сезонных кафе.