Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 18:12

Толпа молодежи на улице Почтовой в Рязани вышла, чтобы «ловить паучков»

Опубликовано видео с группой молодежи на улице Почтовой в Рязани
Источник:kp.ru
В центре Рязани засняли толпу молодых людей, «ловящую паучков».

В центре Рязани засняли толпу молодых людей, «ловящую паучков».

Толпу молодежи с футбольными «зарядами» (кричалками) сняли на видео в центре Рязани. Запись появилась в социальных сетях и мессенджерах, в том числе, относящихся к тематике «ЧВК Редан» и «АнтиРедан».

Судя по записи, толпа подростков прошла по улице Почтовой, выкрикивая: «Один за всех и все за одного».

В описании к видео говорится, что молодежь собралась для «ловли паучков».

Подростки из «ЧВК Редан» планировали собраться в двух рязанских ТРЦ – «Виктория Плаза» и «Премьер» 4 марта. Они якобы объявили войну футбольным фанатам и скинхедам (читать подробнее).