Толпа молодежи на улице Почтовой в Рязани вышла, чтобы «ловить паучков»

В центре Рязани засняли толпу молодых людей, «ловящую паучков».

Толпу молодежи с футбольными «зарядами» (кричалками) сняли на видео в центре Рязани. Запись появилась в социальных сетях и мессенджерах, в том числе, относящихся к тематике «ЧВК Редан» и «АнтиРедан».

Судя по записи, толпа подростков прошла по улице Почтовой, выкрикивая: «Один за всех и все за одного».

В описании к видео говорится, что молодежь собралась для «ловли паучков».

Подростки из «ЧВК Редан» планировали собраться в двух рязанских ТРЦ – «Виктория Плаза» и «Премьер» 4 марта. Они якобы объявили войну футбольным фанатам и скинхедам (читать подробнее).