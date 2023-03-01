Вице-премьер Хуснуллин назвал Рязань среди получателей новых автобусов в 2023 году

Рязань получит новые автобусы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Рязань вошла в число 10 городов, которые получат в общей сложности 334 автобуса в 2023 году. Техника поступит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее официальное сообщество «Рязанская область» информировало, что по БКД планируется закупить 47 автобусов.

Помимо Рязани обновятся автопарки в Омске, Волгограде, Челябинске, Перми, Сочи, Оренбурге, Уфе, Улан-Удэ и Владивостоке. Также Правительство РФ анонсировало поставку городским агломерациям 32 троллейбусов (Брянск и Круск) и 17 трамваев (Тула).

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