«На пенсию хочу, наследникам ничего не нужно». Владелец типографии в центре Рязани продает бизнес

Владелец рязанской типографии, желающий уйти на пенсию, дал душевное объявление, чтобы продать бизнес. Фото: Авито.

В центре Рязани продают офсетную типографию. Собственник предприятия разместил на сайте Avito объявление, в котором рассказал о своем детище и причинах, почему хочет оставить любимое дело.

«Если вы хотите научиться бизнесу, и не работать в монотонном ритме, то типография как раз подходит для вас. Предприятие рассчитано на большой объем печати, но и небольшие заказы тоже берем. Никому не отказываем. Обучим до степени полного понимания всего процесса. Не оставим на произвол судьбы», - заверил собственник бизнеса.

Перечислив все типографское оборудование, собственник заверил, что на предприятии работает замечательный персонал, на который можно положиться: «Во всем разбираются, никогда не подводили».

«За подробностями звоните. Все расскажу, ничего не утаю. Продаю в связи с тем, что не хочу этим больше заниматься. Хочу на пенсию. Наследникам ничего этого не нужно», - эмоционально написал владелец бизнеса.

Стоимость типографии составляет 1 млн 250 тысяч рублей.

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