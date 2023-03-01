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НовостиОбщество1 марта 2023 13:27

7 марта в Рязань прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Святыню можно будет увидеть в Христорождественском соборе до 11 марта
Источник:kp.ru
7 марта в Рязань прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

7 марта в Рязань прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Во вторник, 7 марта, в Христорождественский собор в Рязанском кремле прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

- Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. По молитвам к Царице Небесной многие женщины смогли избавиться от бесплодия и ощутить радость материнства, - говорится на сайте Епархии.

Каждый день перед святыней будут проводить молебны с чтением канона Пресвятой Богородице (в 12, 14 и 16 часов). Встреча верующих со святыней состоится в 7.30 утра 7 марта. Ковчег пробудет в храме до 11 марта.