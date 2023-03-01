Пьяный 33-летний рязанец угрожал ножом 42-летнему посетителю в магазине

Пьяный рязанец угрожал ножом 42-летнему прохожему в Рязани. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего рязанцу ножом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошел на улице Высоковольтной, в сетевом магазине с алкогольной продукцией. Сначала пьяный мужчина агрессивно вел себя на улице, придираясь ко всем прохожим. Затем буйный гражданин зашел в магазин, где у него случилась перепалка с одним из покупателей – 42-летним рязанцем. Ненормальный вытащил нож и стал им угрожать. Полиция задержала злоумышленника, изъяв у него нож – им оказался 33-летний мужчина. Посетитель, на которого напал пьяница, написал на него заявление.

Против 33-летнего жителя Рязани возбудили уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.