Рязанским водителям пояснили изменения в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта Фото: Андрей АБРАМОВ

Со среды, 1 марта, в Правилах дорожного движения произошли некоторые изменения. Пресс-служба регионального управления ГИБДД разъяснила рязанским водителям новшества.

Внесли поправки в порядок освидетельствования водителя на состояние опьянения. С инспекторов сняли обязанность демонстрировать водителям клеймо на актотестере и предъявлять свидетельство о поверке по требованию. Вся необходимая информация о приборах теперь содержится в федеральном портале «Аршин».

В Правилах появился новый термин «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ), к которым относятся самокаты, гироскутеры и прочее. В новой редакции ПДД определен порядок передвижения на таких средствах. Так, правила разрешают передвижение на СИМ детям от 7 до 14 лет по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. А дети младшего возраста могут передвигаться только в сопровождении взрослых. Лицам, старше 14 лет, правила разрешают передвижение на СМИ по правому краю дороги, в один ряд, но обгон и объезд с левой стороны транспортного средства запрещаются. Двигаться можно не быстрее 25 км/ч, при этом средство должно быть с тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями и световыми приборами.

При проезде перекрестков с круговым движением Правила обязывают водителей обращать внимание на знаки приоритета. Так, при въезде по неглавной дороге на круг, обозначенный соответствующим дорожным знаком, водители обязаны уступить дорогу тем, кто движется по кольцу.