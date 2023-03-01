Товары рязанского производителя появятся на прилавках крупных торговых сетей

Товары рязанского производства появятся на прилавках крупных торговых сетей.

Центр «Мой бизнес» и министерство экономического развития Рязанской области организовали закупочную сессию при участии местных производителей, сообщает Агентство развития бизнеса региона.

Во время сессии производители и торговые сети – «Глобус», «Метро», «Лента», «Леруа Мерлен» - обсудили вопросы эффективного сотрудничества, презентации местной продукции и обменялись контактами.

- Это первое мероприятие такой направленности, которое должно стать регулярным. Участие в нем дает производителям возможность продемонстрировать свою продукцию продавцам, понять их запросы. По итогам ждем заключения партнерских соглашений и новых товаров местного производства на полках больших магазинов, - отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

По словам зампреда, возможность для рязанских производителей продавать свои товары в крупных региональных и федеральных торговых сетях, поможет предприятиям развиваться, а потребителям – приобретать качественную продукцию по доступной цене.