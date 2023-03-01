Губернатор Малков посоветовал обращаться к заведующим поликлиник, если не выдают тест-полоски диабетикам

Рязанцы жалуются, что не могут получить тес-полоски в поликлинике №11. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Губернатор Павел Малков посоветовал рязанцам обращаться к руководству поликлиники, если в медицинском учреждении не выдают тест-полоски для диабетиков. Глава региона ответил на жалобу рязанки в социальных сетях, которая сообщила, что в рязанской поликлинике №11 для диабетиков нет тес-полосок.

«Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников пояснил, что с заявительницей связались, и тест-полоски выдали. В таких случаях необходимо обращаться к руководству поликлиники. Поручил уделить повышенное внимание разъяснительной работе с пациентами», - подчеркнул Малков.

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