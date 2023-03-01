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НовостиОбщество1 марта 2023 7:23

В Рязанской области отремонтируют восемь мостов в 2023 году

В 2022 году отремонтировали тоже 8 мостов под Рязанью
Источник:kp.ru
В этом году отремонтируют восемь мостов в Рязанской области. Фото: Минтранс Рязанской области.

В этом году отремонтируют восемь мостов в Рязанской области. Фото: Минтранс Рязанской области.

В 2023 году в Рязанской области отремонтируют восемь мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

На мосту через реку Проня на участке автодороги Рязань - Пронск - Скопин в Пронском районе уже велась работа в 2022 году. Сейчас почти отремонтировали подводную часть опор сооружения. Движение автотранспорта осуществляется по одной из сторон моста.

Кроме того, в этом году отремонтируют мосты в Скопинском районе (через реку Брусна), Ухоловском районе (через реку Мостья), Шиловском районе (через реку Средник), Сараевском районе (через реки Пожва и Грязная), Ряжском районе (через реку Хупта) и в Милославском районе (через реку Чернавка).

В 2022 году отремонтировали такое же количество мостов в Рязанском, Сапожковском, Ряжском, Старожиловском, Кораблинском, Касимовском и Пронском районах. Помимо этого, привели в норму пять мостов в Сасовском, Ряжском и Милославском районах.