Рязанцы могут бесплатно освоить новую профессию или переобучиться

Рязанцы могут пройти переобучение по востребованным профессиям. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Рязанцы смогут получить новую профессию и повысить квалификацию в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает правительство Рязанской области.

В 2023 году специально для всех жителей организовали курсы обучения. Бесплатно переобучиться по востребованным профессиям могут следующие граждане: безработные; сотрудники, которые под риском увольнения; рязанцы до 35 лет и от 50 лет; женщины в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детей дошкольного возраста.

Запись на обучение открыта на платформе «Работа в России». После этого в течение трех дней необходимо предоставить в Центр занятости населения по месту жительства документы, которые подтвердят категорию участника проекта.

За подробной информацией следует обращаться в региональный Центр занятости населения по следующим телефонам: (4912) 72-02-76 и 72-04-80.