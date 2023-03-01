Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников девяти квартир

Администрация Рязани срочно разыскивает наследников девяти квартир в разных районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия срочно разыскивают наследников девяти квартир, расположенных в разных районах Рязани. Речь идет о следующих квартирах, где умерли последние владельцы:

- квартира №13, расположенная по адресу: Рязань, улица Семинарская, до №41. Собственницей являлась Семилетова Мария Ивановна, умершая 27 февраля 2000 года;

- квартира №72, расположенная по адресу: Рязань, улица Сельских Строителей, дом №3д. Собственницей являлась Клягина Тамара Ивановна, умершая 21 апреля 2019 года;

- квартира №6, расположенная по адресу: Рязань, улица Сельских Строителей, дом №6 корпус 1. Собственником являлся Витухин Александр Тихонович, умерший 27 сентября 2021 года;

- квартира №72, расположенная по адресу: Рязань, улица Интернациональная, дом №13а. Собственницей являлась Фатина Маргарита Геннадьевна, умершая 12 июля 2020 года;

- квартира №39, расположенная по адресу: Рязань, улица Интернациональная, дом №10а. Собственницей являлась Грузинова Ольга Владимировна, умершая 12 июля 2011 года;

- квартира №14, расположенная по адресу: Рязань, улица Медицинская, дом №16. Собственницей являлась Комарова Антонина Гавриловна, умершая 20 июня 2018 года;

- квартира №21, расположенная по адресу: Рязань, улица Магистральная, дом №14. Собственницей являлась Рыбакова Валентина Ивановна, умершая 10 апреля 2017 года;

- квартира №37, расположенная по адресу: Рязань, улица Станкозаводская, дом №21. Собственницей являлась Поборуева Лидия Ивановна, умершая 11 октября 2015 года;

- квартира №35, расположенная по адресу: Рязань, улица Забайкальская, дом №23. Собственницей являлась Клименко Ирина Васильевна, умершая 2 ноября 2021 года.

Наследникам или тем, у кого есть информация о родственниках умерших людей, необходимо в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефонам: (4912) 27-35-76, 25-85-69.

Кроме того, городские власти продолжают разыскивать наследников двух земельных участков, расположенных в Рязани (читать подробнее).

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