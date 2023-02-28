Утром 1 марта в Рязани отключат холодную воду в домах на восьми улицах

1 марта в Рязани из-за ремонтных работ на водопроводе отключат холодную воду по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал города Рязани».

С 9:00 до 13:00 ХВС не будет в домах с 64 по 68 и с 72 по 76 на улице Затинной, а также в доме 5/9 на проезде Речников. В список также попало ЦТП на Затинной, 64а.

С 9:30 до 17:00 под отключение попадут следующие адреса:

- ул. Гагарина д. 83а, 83б (ЦТП);

- ул. Островского д. 32к2;

- ул. Черновицкая, д. 10, 4к1, 4к2, 6, 6к1, 6к2, 6к3;

- ул Стройкова д. 65к2 (детсад № 85)

«Водоканал» обещает организовать подвоз технической воды к дому 6к2 на улице Черновицкой.

Кроме того, с 9:00 до 19:00 прекратят подачу холодной воды в дом 14 на улице Бронной и в дома 47, 48/16, 50, 52, 54 на улице Октябрьской.