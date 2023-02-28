Легкий мороз, снег и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в первый день весны

Первый день весны в Рязанской области будет снежным и ветреным.

Первый день календарной весны в Рязанской области будет еще типично зимним. Сильный ветер пока не собирается покидать регион, а в среду к нему добавится еще и снегопад. Прогноз погоды на 1 марта распространили синоптики Рязанского филиала Росгидромета.

Предстоящей ночью погода ожидается облачной. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, а мощный ветер в отдельных районах вызовет метель. При этом будет не очень морозно – под утро столбики термометров не опустятся ниже -4…-9 по Цельсию.

Днем появится вероятность прояснений, а интенсивность снега ослабнет. Температура воздуха поднимется до -1…-6 градусов. Ветер северо-западных и западных направлений 5 – 10 метров в секунду, местами вероятны порывы до 12 – 17 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее региональное МЧС предупредило жителей Рязанской области об ухудшении погоды. До утра среды сохранятся сильные порывы ветра и другие природные неприятности (подробнее).