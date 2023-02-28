В Рязанской области проходят рейды по выявлению пешеходов-нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 28 февраля, дорожные полицейские проводят в Рязани и области массовые рейды по выявлению пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В рамках рейда «Пешеход» экипажи ДПС дежурят в самых оживленных местах города и наблюдают за соблюдением прохожими ПДД. Отмечается, что дорожная полиция работает в точках, где обычно пешеходы пренебрегают правилами.

Так, за переход дороги в неположенном правилами месте пешехода могут оштрафовать на 500 рублей. А если пеший участник дорожного движения создает помехи на дороге, то ему грозит до 1000 рублей штрафа.