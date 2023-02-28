В Рязанской области начали выдавать новую выплату за рождение ребенка - от 20 до 50 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 26 февраля 2023 года в Рязанской области начал действовать закон об единовременной выплате при рождении ребенка. На новую выплату могут рассчитывать все семьи, независимо от дохода. Главное условие – дети должны быть рождены и зарегистрированы на территории Рязанской области.

Выплата составляет 20 тысяч рублей для всех семей, а также 50 тысяч рублей при рождении первого ребенка у молодой мамы до 25 лет.

«Обратиться за выплатой можно в течение трех месяцев со дня рождения ребенка в территориальный отдел соцзащиты или в МФЦ. Никаких лишних бюрократических процедур не будет», - заверила губернатора министр социальной защиты Наталья Суворова.

«Необходимо предоставить информацию о банковском счете, куда будут перечисляться деньги, а свидетельства о рождении мы будем запрашивать сами», - подчеркнула чиновница.

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