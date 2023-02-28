Заболело сердце и стала терять сознание. Инспекторы ДПС помогли рязанке доставить в больницу маму с сердечным приступом

Сотрудники ДПС Александр Лобанов и Владимир Ласуков помогли быстро доставить в больницу рязанку с сердечной недостаточностью. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Патрульные ДПС, лейтенанты полиции Александр Лобанов и Владимир Ласуков помогли оперативно доставить в больницу 70-летнюю женщину с острой сердечной недостаточностью, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все случилось у стационарного поста ДПС у села Реткино на трассе Рязань – Ряжск. Инспекторы, как обычно, несли службу, когда к ним обратилась встревоженная 35-летняя рязанка. Она рассказала, что ехала в машине вместе с матерью, но в дороге пожилая женщина внезапно почувствовала сильную боль в сердце и начала терять сознание.

Полицейские отреагировали быстро. Они тут же сообщили о случившемся в Дежурную часть и приняли решение помочь экстренно доставить человека в больницу. Александр Лобанов связался с медучреждением и предупредил врачей, а Владимир Ласуков помог женщине пересесть в патрульный автомобиль и без помех доставил ее по адресу, где передал в руки специалистов.

Дочь пожилой рязанки поблагодарила инспекторов за оказанную помощь и пообещала ходатайствовать о поощрении их за неравнодушие.