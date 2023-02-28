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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:54

Порывы до 17 метров в секунду и метель: МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра и метели
Источник:kp.ru
Усиление ветра и метель ожидают в Рязанской области 28 февраля и до утра 1 марта.

Усиление ветра и метель ожидают в Рязанской области 28 февраля и до утра 1 марта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области еще усилится и без того порывистый ветер. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают, что уже в ближайшие часы порывы юго-западного и западного ветра достигнут 12 – 17 метров в секунду. Поэтому пресс-служба областного Управления МЧС выпустила предупреждение для жителей региона.

- До конца суток 28 февраля, с сохранением ночью и утром 1 марта на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с, в отдельных районах метель, - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе областного МЧС порекомендовали рязанцам не находиться около неустойчивых конструкций, деревьев и крыш зданий, а по возможности – и вовсе ограничить пребывание на улице до нормализации погоды.