Порывы до 17 метров в секунду и метель: МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Усиление ветра и метель ожидают в Рязанской области 28 февраля и до утра 1 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области еще усилится и без того порывистый ветер. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают, что уже в ближайшие часы порывы юго-западного и западного ветра достигнут 12 – 17 метров в секунду. Поэтому пресс-служба областного Управления МЧС выпустила предупреждение для жителей региона.

- До конца суток 28 февраля, с сохранением ночью и утром 1 марта на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с, в отдельных районах метель, - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе областного МЧС порекомендовали рязанцам не находиться около неустойчивых конструкций, деревьев и крыш зданий, а по возможности – и вовсе ограничить пребывание на улице до нормализации погоды.