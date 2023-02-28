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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:38

Рязань признали самым красивым зимним городом около 3% граждан РФ

Рязанская область вошла в десятку красивейших городов зимой
Источник:kp.ru
Рязань вошла в ТОП-10 самых красивых зимних городов России.

Рязань вошла в ТОП-10 самых красивых зимних городов России.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рязань вошла в ТОП-10 самых красивых зимних городов России. При этом, Москву, Санкт-Петербург и Сочи из рейтинга исключили, как безусловных лидеров. Опрос опубликовал Tvil.ru.

Рязань собрала 3% голосов. Отмечается, что в Рязанской области в зимнюю пору по-особенному красиво:

- Снежные холмы, снежная стена древней крепости, мощные храмы... Мороз и солнце, которое отражается в золоте купола...

Лидирующие позиции заняли города Калининград, Казань и сибирский город Иркутск. На 2% наш регион обошел Владимир со своими 5%.