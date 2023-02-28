Закрыли мост для большегрузов через реку Проню под Рязанью

Пронский мост закрывают для большегрузов. Фото: "Пресса".

В Пронском районе закрыли мост через Проню для большегрузов. Сооружение ждет капитальный ремонт

«10 марта на мост зайдет спецтехника. Она утяжелит конструкцию моста, поэтому для большегрузов проезд закрываем», - цитирует руководителя Дирекции дорог Рязанской области Михаила Соколова «Пресса».

Во время ремонта легковые автомобили, пассажирские и школьные автобусы, а также «Газели» проехать смогут, для них оставили одну полосу со светофором. Водители большегрузного транспорта будут проезжать по объездным путям через Ряжск или Михайлов.

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