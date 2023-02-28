«Капитал - Строитель жилья» провел благотворительную программу по поддержке ПСО «Лиза Алерт»

«Капитал - Строитель жилья» приобрел принтер, чернила и фонари для ПСО «Лиза Алерт». Фото предоставлено ООО «Капитал – Строитель жилья».

Строительная компания «Капитал – Строитель жилья» не смогла остаться в стороне и в феврале провела благотворительную программу по поддержке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», который ежедневно помогает семьям по всей России заниматься поиском пропавших без вести.

Любой поиск начинается с его организации и, прикладывая взаимные усилия, увеличиваются шансы увидеть заветное свидетельство «Найден. Жив.». Деятельность участников отряда не может быть обделена вниманием, и любая помощь может стать толчком к достижению непростой цели добровольцев. «Капитал» запросил перечень необходимого поискового инструментария, находящегося на данный момент в дефиците, и приобрел принтер, чернила и фонари. Техническое оснащение даст возможность быстрее приступить к поискам и поможет оперативно найти людей, чтобы те вернулись домой.

Представили отряда выразили благодарность за поддержку их социально-значимых инициатив. Кроме того, многие сотрудники «Капитал – Строитель жилья» уже состоят в рядах «Лиза Алерт». Некоторые из них уже заинтересовался предложением отряда пройти обучение по профилактике пропаж и хотели бы стать частью большого дела.

- Мы благодарим за возможность взаимодействия добровольческий отряд «Лиза Алерт» и стремимся к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, - заявили представители «Капитал – Строитель жилья».

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