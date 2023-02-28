В Ухоловском районе водитель LADA Granta сбил 20-летнего пешехода

В Ухоловском районе легковушка сбила человека. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Ухоловском районе водитель автомобиля LADA Granta сбил пешехода. Все случилось вечером 27 февраля на 43 километре автомобильной дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Пострадавшим оказался 20-летний местный житель, а за рулем легковушки в момент наезда находился 46-летний мужчина. В результате ДТП автомобиль оказался в кювете, а пешеход получил травмы, с которыми его на скорой отвезли в больницу.

По какой причине произошло дорожное происшествие, в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии ведется проверка. В целом, по информации полиции, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло два ДТП с пострадавшими, травмы получили три человека.