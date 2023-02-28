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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:04

Администрацию Сараевского района может возглавить Валерий Дмитриев

Ранее возглавлявший администрацию Михайловского района Дмитриев может стать главой администрации Сараевского района
Источник:kp.ru
Валерий Дмитриев может стать главой администрации Сараевского района. Фото: страница ВКонтакте Валерия Дмитриева.

Валерий Дмитриев может стать главой администрации Сараевского района. Фото: страница ВКонтакте Валерия Дмитриева.

Во вторник, 28 февраля, дума Сараевского района должна избрать нового главу местной администрации. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Валерий Дмитриев. Об этом пишет Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

До этого Дмитриев трудился в администрации Михайловского района.

Сообщается, что Виктор Воронков, который был главой сараевской администрации все 14 лет, сложит свои полномочия.