Администрацию Сараевского района может возглавить Валерий Дмитриев

Валерий Дмитриев может стать главой администрации Сараевского района. Фото: страница ВКонтакте Валерия Дмитриева.

Во вторник, 28 февраля, дума Сараевского района должна избрать нового главу местной администрации. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Валерий Дмитриев. Об этом пишет Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

До этого Дмитриев трудился в администрации Михайловского района.

Сообщается, что Виктор Воронков, который был главой сараевской администрации все 14 лет, сложит свои полномочия.