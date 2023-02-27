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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 18:13

41-летний мужчина и его сообщник предстанут перед судом за жестокое убийство девушки в Рязани

Мужчина убил молодую девушку и вместе с приятелем спрятал тело в подполье дома
Источник:kp.ru
Мужчина жестоко убил девушку и спрятал тело в подполье дома в Рязани.

Мужчина жестоко убил девушку и спрятал тело в подполье дома в Рязани.

В Рязани жестоко убита молодая женщина. Расследование уголовного дела завершено. Об этом 27 февраля пишет «МК в Рязани» со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского МСО Рязань СУ СКР по Рязанской области Евгения Брызгалина.

В апреле прошлого года в одном из домов в Канищеве отдыхала компания из четырех человек, распивая алкоголь с арбузом. В ходе пьянки ранее судимый 41-летний мужчина поссорился с женщиной - она обозвала его матом. Тот не стерпел и схватил нож, которым совершил смертельный удар в область груди потерпевшей. После чего злоумышленник вместе с приятелем спрятали труп в подполье дома.

По информации следователя по ОВД, вину двоих мужчин доказали: один обвинен в совершении убийства, второй - в укрывательстве особо тяжкого преступления. Виновные предстанут перед судом.