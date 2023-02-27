Сорокина высказалась о работе общественного транспорта в Рязани

Елена Сорокина провела совещание, на котором обсудили проблемы транспортного обслуживания. Фото: администрация Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание, в рамках которого была затронута тема транспортного обслуживания. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации 27 февраля.

В ходе совещания Сорокина озвучила многочисленные жалобы рязанцев на плохую работу общественного транспорта вечером. Сотрудники управления транспорта проверили, как ходят автобусы №№50, 71 и 30. Оказывается, с 21:00 до 22:00 интервалы движения транспорта были нарушены. Дело в том, что перевозчик не контролирует регулярность движения. Помимо этого, нарушения в работе выявлены и у диспетчеров коммерческих предприятий.

На текущей неделе управление транспорта встретится с городскими перевозчиками для обсуждения возникших проблем. Речь пойдет об усилении контроля за интервалами движения автобусов.