Министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Суворова ответит на вопросы жителей в прямом эфире 1 марта

Наталья Суворова ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире. Фото: сайт правительства Рязанской области.

Рязанцам расскажут о мерах поддержки семьям с детьми, дополнительных мерах поддержки многодетным семьям и о новых выплатах в 2023 году. Анонс прямого эфира появился в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

В качестве спикера на обозначенные темы в прямом эфире выступит министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Наталья Суворова. Трансляция начнется в 16:00 1 марта.

Свои вопросы жители региона могут оставить в комментариях под постом, на них ответят во время эфира.