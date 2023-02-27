В Рязанской области освещение смонтируют на 59 км дорог

В Рязанской области построят 59 километров линий дорожного освещения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» собираются установить почти 60 километров линий электроосвещения на рязанских трассах. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области 27 февраля.

Освещение будет в 33 населенных пунктах региона:

- Ермишинском районе: в селе Савватьма;

- Кадомском районе - в селе Восход;

- Кораблинском районе - в селах Кипчаково, Княжое, Красная Поляна, Ибердский, Быковская Степь, Кораблино, Хмелевое, Пустотино, Газопровод;

- Милославском районе - в селах Милославское, Архангельское;

- Путятинском районе: в селах Никитино, Поляки, Песочня;

- Ряжском районе: в селах Петрово, Введеновка, Марьино, Шереметьево;

- Рязанском районе: в селах Деулино и Дядьково;

- Сапожковском районе: в селах Малый Сапожок, Уда, Новокрасное;

- Скопинском районе: в селе Кушуново;

- Шацком районе - в селах Польное Конобеево, Лесное Конобеево, Завидное, Желанное, Кермись;

- в Пронске и Александро-Невском .

На каждом участке строительства будет автоматическая система управления. Кроме того, будут задействованы с долгим сроком службы светодиодные светильники, потребляющие не много электроэнергии.