Спрятали краденый телефон в ботинке и притворились хорошими. В Рязани четверо приятелей ограбили человека и попытались обмануть полицию

В Рязани четверо нетрезвых приятелей избили человека и отобрали у него мобильный телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани средь бела дня по горячим следам раскрыли дерзкий грабеж. Жертвой нетрезвых молодых людей прямо в подъезде жилого дома стал ничего не подозревающий мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В дежурную часть полиции позвонил очевидец, который сообщил, что в подъезде одной из многоэтажек в поселке Строитель избивают человека. По адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с сотрудниками патрульно-постовой службы. Прибыв на место, полицейские обнаружили и задержали четверых нетрезвых молодых людей. Пострадавший рассказал, что злоумышленники отобрали у него мобильный телефон. Однако грабители категорически отвергали обвинения и заявляли, что никаких чужих гаджетов не присваивали. Тогда стражи правопорядка обыскали всех приятелей и обнаружили пропажу – ее один из участников компании, 20-летний житель Рязанского района, очень «надежно» спрятал в ботинке.

Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В итоге в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России. Теперь грабителям грозит до семи лет лишения свободы.