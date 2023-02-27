Мародеры взломали и разбирают квартиры в обрушенном доме на проезде Грибоедова

Неизвестные выносят вещи из квартир аварийного дома на проезде Грибоедова.

Неизвестные грабят квартиры в обрушившемся доме на проезде Грибоедова в Рязани. Атаки мародеров продолжаются уже несколько дней. Об этом пишет Видсбоку 27 февраля, ссылаясь на рассказы жильцов расселенного дома.

Как сообщила жительница дома №16, грабители сняли дверь с петель, перевернули все шкафы в поисках ценностей, разобрали стиральные машины, у одного из жильцов испортили холодильник, у других украли инструменты и стремянку.

Дом не охраняется, и полиция ничем не может помочь пострадавшим. Инцидент с кражей случился впервые неделю назад, однако в пресс-службе УМВД не подтвердили пропажу вещей, в то время, как рязанцы утверждают обратное.

Кроме того, сообщается, что администрация пообещала предоставить склады для хранения имущества жильцов, однако до сих пор так и не предоставила.

Напомним, 5 февраля обрушилась часть стены дома №16 на проезде Грибоедова, а 12 февраля - часть дома. Позже мэрия все-таки признала дом аварийным.