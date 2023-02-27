Прокуратура потребовала капитально отремонтировать Михайловское шоссе в Рязани

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать Михайловское шоссе в Рязани. Пресс-служба госоргана конкретизирует, что в иске говорится об участке дороги между домами №2 и №88. Проверяющие обратили внимание, что там имеются повреждения дорожного покрытия, размеры которых превышают допустимые.

Нарушения выявили в 2022 году, после чего администрация Рязани провела ямочный ремонт.

«Однако проведенная работа по устранению недостатков оказалась неэффективной, поскольку данная автомобильная дорога требует проведения капитального ремонта», - заключили в прокуратуре.

Поэтому последовало обращение в Железнодорожный суд с тем, чтобы обязать горадминистрацию провести капитальный ремонт дороги.